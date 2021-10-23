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زيدان متردد بشأن مانشستر يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-23 | 18:22

زيدان متردد بشأن مانشستر يونايتد

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يشعر الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، بالتردد، بشأن خلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب مانشستر يونايتد.
ولا يحظى سولسكاير بدعم جماهير اليونايتد؛ بسبب عدم ثبات مستوى ونتائج الفريق، سواء في البريميرليج، أو .

وارتبط اسم زيدان بالشياطين الحمر، خاصة وأنه من دون عمل منذ رحيله عن بنهاية الموسم الماضي.


وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن زيدان متردد بشأن ما إذا كان سيعود إلى التدريب الآن أم لا.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي يستمتع حالياً بوقته بعيداً عن التدريب، ولا يتعجل العودة لممارسة النشاط.

وكانت تقارير، تداولت مؤخراً أن البرتغالي ، نجم مانشستر يونايتد، قد أوصى بضرورة التعاقد مع زيدان، لتحقيق طموحات الفريق.

ومع ذلك، فإن إدارة الشياطين الحمر تصر حالياً على بقاء سولسكاير، وتثق في قدريته على تحقيق طموحات النادي والجماهير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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