الزوراء يعلن موعد عودة مدافعه من الإصابة

اعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الجمعة، موعد عودة مدافع فريقه الكروي نجم شوان، بعد تعرضه للاصابة خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللاعب نجم شوان، اجرى عملية ناجحة بالحوض، حيث تم تنظيفه بالكامل"، مبيناً ان "شوان سيعود الى الملاعب في غضون اربعة اشهر".



واوضح، ان "شوان اجرى العملية في ألمانيا على يد اطباء المان، الذين اشادوا بدور طبيب الزوراء علي فاروق، كونه اجرى تداخلا سريعاً وارجع مفصل الحوض الى مكانه بالسرعة الممكنة".