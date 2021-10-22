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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كوورنا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت 1846 اصابة جديدة بفيروس كورونا".
واشارت الوزارة الى، ان "مجموع الملقحين اليومي بلغ 71537، فيما بلغ عدد الملقحين التراكمي 5511216".
واضافت، انه "تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فضلا عن بلوغ حالة الشفاء 2669".
واشارت الوزارة الى، ان "مجموع الملقحين اليومي بلغ 71537، فيما بلغ عدد الملقحين التراكمي 5511216".