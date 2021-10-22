الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كوورنا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت 1846 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

واضافت، انه "تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فضلا عن بلوغ حالة الشفاء 2669".

واشارت الوزارة الى، ان "مجموع الملقحين اليومي بلغ 71537، فيما بلغ عدد الملقحين التراكمي 5511216".


 

5be6c27d-3823-43a5-bb48-a1938e818234-637
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا