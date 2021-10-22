كلوب: القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟"، مضيفا "كلاهما من الطراز العالمي".

واضاف انه "يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية".



وتابع: "الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف"، مستدركا "في ختام تصريحاته "لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف للشياطين الحمر.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليج.

