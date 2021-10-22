انت الان تتابع خبر كلوب: القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-22 | 14:57
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كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، اليوم الجمعة، عن المقارنة بين كرستيانو رونالدو لاعب اليونايتد ومحمد صلاح لاعب الريدز.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟"، مضيفا "كلاهما من الطراز العالمي".
واضاف انه "يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية".
وتابع: "الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف"، مستدركا "في ختام تصريحاته "لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما".
ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليج.
واضاف انه "يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية".
وتابع: "الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف"، مستدركا "في ختام تصريحاته "لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما".
ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف للشياطين الحمر.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليج.
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