بالفيديو.. مراقبون: العراقيون يتطلعون الى حكومة قوية تحميهم من السلاح المنفلت

ويرى مراقبون ان دعم القضاء وعدم مجاملة الاطراف التي تدمج بين السياسة والعسكرة هي اولى الخطوات لانهاء ظاهرة انفلات السلاح الذي يهدد المواطن والنظام السياسي بشكل عام.

من اولويات الاستقرار في كل دول العالم حصر السلاح بيد الدولة وهذا ماينتظره المواطن العراقي من الحكومة المقبلة بعد سنوات طويلة عاث بها السلاح المنفلت دما وفسادا بحسب مراقبين.