صحة النجف تسجل اكثر من 90 اصابة جديدة بكورونا

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها الصحية سجلت 92 إصابة جديدة، مقابل 46 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".

وأوضحت الدائرة أن:

الحالات تحت العلاج 54

عدد الفحوصات اليومي1028



معدل الاصابات اليومي8.9٪

مجموع الاصابات التراكمي 89452

حالات الشفاء التراكمي87880

الوفيات التراكمي 710

نسبة الشفاء التراكمي98.2٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%

