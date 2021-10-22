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صحة النجف تسجل اكثر من 90 اصابة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لاصابات ووفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها الصحية سجلت 92 إصابة جديدة، مقابل 46 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".

وأوضحت الدائرة أن:

الحالات تحت العلاج 54

عدد الفحوصات اليومي1028


معدل الاصابات اليومي8.9٪

مجموع الاصابات التراكمي 89452

حالات الشفاء التراكمي87880

الوفيات التراكمي 710

نسبة الشفاء التراكمي98.2٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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