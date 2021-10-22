انت الان تتابع خبر صحة النجف تسجل اكثر من 90 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها الصحية سجلت 92 إصابة جديدة، مقابل 46 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".
عدد الفحوصات اليومي1028
معدل الاصابات اليومي8.9٪
نسبة الوفيات التراكمي 0.8%
وأوضحت الدائرة أن:
الحالات تحت العلاج 54
عدد الفحوصات اليومي1028
معدل الاصابات اليومي8.9٪
مجموع الاصابات التراكمي 89452
حالات الشفاء التراكمي87880
الوفيات التراكمي 710
نسبة الشفاء التراكمي98.2٪
نسبة الوفيات التراكمي 0.8%