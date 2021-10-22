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بالفيديو: بين الصدريين والتنسيقين سباق محموم للوصول الى الكتلة الكبرى

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بغداد - ياسين صفوان - وبما أن التفاهمات السياسية توقفت نوعا ما الى حين المصادقة على النتائج النهائية يرى مراقبون أن الحديث عن الكتلة الكبرى سابق لأوانه في الوقت الحالي ويحتاج إلى حوارات موسعة ما بين جميع الأطراف الشيعية والمكونات الأخرى لرسم خريطة تحالفات تشكل من خلالها الكتلة المعنية بالتشكيلة الحكومية المقبلة.

مابين التيار والإطار.. سباق مع الزمن للظفر بالكتلة الكبرى والاخيرة لن تتحقق بسهولة ما لم يكن هنالك تحشيد نيابي يتجاوز عتبة النصف زائد واحد بحسب أوساط متابعة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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