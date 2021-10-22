منظمة الصحة العالمية تطرد 4 من موظفيها.. والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها فصلت أربعة موظفين، لتورطهم في اعتداءات جنسية، أثناء عملهم في إحدى البلدان الأفريقية.

وقال المتحدث الإعلامي للمنظمة طارق يزاريفيتش في إحاطة إعلامية، اليوم، إنه تم إنهاء خدمة 4 موظفين، لتورطهم في اعتداءات جنسية، أثناء مكافحة تفشي وباء "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت لجنة مستقلة من الخبراء أجرت تحقيقا في مزاعم الاعتداء الجنسي، من قبل موظفي منظمة الصحة العالمية، أثناء تأدية خدمتهم في الكونغو الديمقراطية.

وتمكن الخبراء من تحديد أكثر من 80 شخصا متورطون في اعتداءات جنسية، بما في ذلك عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية.

وارتكب عاملون محليون ودوليون الانتهاكات، التي شملت 9 حالات اغتصاب، خلال الفترة بين عامي 2018 و2020.

ووصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمر بأنه "لا يُغتفر".