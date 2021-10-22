انت الان تتابع خبر خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/10/15 ولغاية 2021/10/22 هي:

-حالات انسانية 14

-فض المشاجرات 1541

-ضبط عجلات مطلوبة 56

-تبرع بالدم 22

-القبض على حالات العنف الاسري 61

-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 163

-القبض على متسولين 785

-القبض على سراق 8

-القبض على مخمورين 194

-ضبط حزام ناسف 2

-احالة متهمين الى المحاكم 285

- ضبط اسلحة 66

- ضبط اعتدة / كدس عتاد 193

-تنفيذ اوامر القبض 1310

-القبض على ارهابي 10

-ابطال مفعول عبوة ناسفة 38

- طبع لوحات السيارات 7543

-اصدار اجازات السوق 9135

- اصدار سنوية السيارات 16657

-الدكات العشائرية 7

-القبض على مطلقي العيارات النارية 24

