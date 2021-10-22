طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيئة الأنواء الجويَّة، اليوم الجمعة، انخفاضاً بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل.

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن"الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية".

ولفت إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

واضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".