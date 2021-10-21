إطلالة جديدة لسمية الخشاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد ردت على منتقدي إطلالات الفنانين بمهرجان الجونة السينمائي وحصر البعض الفعاليات في الإطلالات فقط.

بغداد - ياسين صفوان - تألقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بإطلالتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012