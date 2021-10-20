انت الان تتابع خبر وسائل إعلام سورية: قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف في سوريا لقصف من طيران مسير، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

