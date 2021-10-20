انت الان تتابع خبر وسائل إعلام سورية: قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف في سوريا لقصف من طيران مسير، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وقالت وكالة "سانا" إن "انفجارات تدوي في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير".
وأضافت أن "مسؤولا عسكريا في القيادة الوسطى الأمريكية يؤكد تعرضها لقصف صاروخي".
بينما ذكرت وسائل إعلام معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي.
بينما ذكرت وسائل إعلام معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي.