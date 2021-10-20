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خام برنت يبلغ أعلى مستوى له منذ 2018

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفع مساء اليوم الأربعاء سعر مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 85.82 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء 91 سنتا أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 83.87 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود ديسمبر 98 سنتا، لتبلغ عند التسوية 83.42 دولار للبرميل.


وارتفعت أسعار الخام وسط شح المعروض، مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في زيادة بطيئة في الإنتاج بدلا من التدخل لضخ المزيد من الخام في السوق، وفي ظل تصاعد الطلب الأمريكي.

ولا تزال أسواق النفط بشكل عام مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية، التي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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