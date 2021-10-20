رصد انتشار سلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة

وفي موجز صحفي اليوم الأربعاء أفادت روشيل فالينسكي، رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن المركز يسجل "من حين لآخر" انتشار هذه السلالة الجديدة التي تم كشفها مؤخرا في بريطانيا، لكنها أشارت إلى عدم وجود بيانات تشير إلى أن هذه السلالة "تقوض فعالية اللقاح أو الأدوية المستخدمة لمعالجة فيروس كورونا".وأكدت أن المتحور الرئيسي المتداول في الولايات المتحدة لفيروس كورونا المستجد هو متحور "دلتا"، موضحة أن 99,7% من مرضى "كوفيد-19" مصابون به.

وفي وقت سابق أعلن علماء بريطانيون عن انتشار نسخة جديدة أكثر فتكا من متحور "دلتا" في البلاد، مشيرين إلى أن AY.4.2 قد تغدو أكثر خطورة من سلالة "دلتا" بنسبة 10-15%.

وأشار العلماء من معهد سينغر في كامبريدج ومعهد الوراثيات في لندن إلى أن المتحور الجديد الذي تم الكشف عنه في بريطانيا مؤخرا، قد يكون سببا لتنامي عدد الإصابات في المملكة، علما أن نسبة المصابين به في مجمل عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن قد بلغت 10% ولا تزال في طور الارتفاع.



كما أفادت سلطات إسرائيل هي الأخرى بالكشف عن المتحور الجديد من فيروس كورونا في البلاد.