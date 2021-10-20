الديمقراطي الكردستاني يبين موقفه حول 'صراع التحالفات': حسمنا أمرنا

وقال باجلان في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة اقرب سيناريو لها هي حكومة تحالفات وليست توافقات حيث ان تلك التحالفات ستكون بين القوى الكبيرة"، مبينا ان "القوى المتبقية ستعمل على تشكيل كتلة كبيرة للمعارضة وتذهب الى البرلمان بغية تقويم ومراقبة عمل الحكومة والاعداد للانتخابات المقبلة".وأضاف باجلان، ان "الديمقراطي الكردستاني يقف على مسافة متساوية مع جميع القوى السياسية التي تربطنا بهم علاقات تأريخية ونضال مشترك وتحالفات سابقة وتم تشكيل حكومات عديدة معهم"، لافتا الى ان "الديمقراطي الكردستاني خصوصا والقوى الكردية عموما لن تكون مع جانب ضد جانب اخر بل اننا ننتظر البيت الشيعي الى حين لملمة اوراقه وان ياتي الينا بحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية بكتلة كبيرة للتفاوض معها ثم نذهب للتفاوض معهم وفق الآليات الدستورية والقانونية".ولفت الى اننا "لن نكون طرفا في قضية الكتلة الأكبر سواء كانت دولة القانون او الكتلة الصدرية او الاطار التنسيقي او غيرهم، على اعتبار ان الديمقراطي الكردستاني حسم أمره ان لا يكون جزء من الصراع بل نسعى ان نكون جزء من الحل بين الكتل وليس بالضرورة ان تكون حكومة توافقية بل ربما تكون حكومة تحالفات كبيرة يقابلها معارضة كبيرة وقوية".

واكد باجلان، ان "القوى السياسية جميعا عليها ان تعي ان السنوات الاربعة المقبلة ستكون الفرصة الاخيرة لجيمع القوى والعملية السياسية برمتها وفي حال لم تقدم الحكومة المقبلة اي شئ للشعب العراقي فعلينا ان نقرأ على النظام السياسي السلام".

