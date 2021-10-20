الشكاوى الحمراء واحتجاجات الاقتراع في نشرة السومرية

= النجباء تستبعد نزول الفصائل الى الشارع احتجاجا على الانتخابات،، وتحذر من ذهاب العراق نحو المجهول.

= عشر شكاوى حمراء اثناء سير عملية الاقتراع،، والقضاء يرفض الطعون المقدمة بعد الرابع عشر من الشهر الحالي.

محمد يوسف

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