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الشكاوى الحمراء واحتجاجات الاقتراع في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية،، ويؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية.
= عشر شكاوى حمراء اثناء سير عملية الاقتراع،، والقضاء يرفض الطعون المقدمة بعد الرابع عشر من الشهر الحالي.

= النجباء تستبعد نزول الفصائل الى الشارع احتجاجا على الانتخابات،، وتحذر من ذهاب العراق نحو المجهول.


= تزامنا مع التظاهرات.. قوات الامن تغلق جسرا حيويا وسط بغداد،، والزحامات المرورية تجتاح الشوارع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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