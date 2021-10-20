انت الان تتابع خبر الشكاوى الحمراء واحتجاجات الاقتراع في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية،، ويؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية.
= عشر شكاوى حمراء اثناء سير عملية الاقتراع،، والقضاء يرفض الطعون المقدمة بعد الرابع عشر من الشهر الحالي.
= النجباء تستبعد نزول الفصائل الى الشارع احتجاجا على الانتخابات،، وتحذر من ذهاب العراق نحو المجهول.
= تزامنا مع التظاهرات.. قوات الامن تغلق جسرا حيويا وسط بغداد،، والزحامات المرورية تجتاح الشوارع.
= النجباء تستبعد نزول الفصائل الى الشارع احتجاجا على الانتخابات،، وتحذر من ذهاب العراق نحو المجهول.
= تزامنا مع التظاهرات.. قوات الامن تغلق جسرا حيويا وسط بغداد،، والزحامات المرورية تجتاح الشوارع.