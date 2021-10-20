أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

وارتفعت الأسعار في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2 بالمئة الثلاثاء، قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1776.20 دولار.واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الأربعاء، من أعلى مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.ولم يتغير مؤشر الدولار تغيرًا يذكر، وبقي قرب إغلاق الثلاثاء، الذي كان أدنى مستوى له في أسبوع تقريبًا، الأمر الذي بدد تأثير ارتفاع سندات الخزانة. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.84 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1044.51 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 201.17 دولار.