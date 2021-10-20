بالفيديو.. سمية الخشاب ترد على منتقدي إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

وقالت الخشاب: إن "إطلالات الفنانات جزء من المهرجان، وإن المعجبين بيحبوا يشوفوا اطلالتنا وملايين بيتابعوا المهرجان علشان مبسوطين بإطلالتنا".

وكان المصورون قد تغزلوا بالفنانة سمية الخشاب عند دخولها ريد كاربت لحضور فيلم قمر ١٤، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وبدت على سمية الخشاب حالة من الخجل ظهرت على وجهها وملامحها.

يذكر أن مهرجان الجونة أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

