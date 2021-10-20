بالفيديو شاب عراقي ضحية جريمة مدبرة من أصدقائه

قدم ذوو الضحية علي فرحان شكرهم الى القوات الامنية لسرعة استجابتها والقاء القبض على الجناة اثناء محاولتهم الفرار خارج العاصمة مطالبين القضاء بانزال اقسى العقوبات بحق المنفذين المتهمين

بجريمة مدبرة وبساعة متاخرة من الليل قتل الشاب علي فرحان الذي يمتلك منفذا للصيرفة بمنطقة ابو غريب على يد اصدقائه المقربين باكثر من عشرين طعنة بانحاء مختلفة من جسده لتلقي مفارز القوات الامنية القبض على الجناة بفترة قياسية عقب محاولتهم الهروب لاقليم كردستان



ويشير ذوو الضحية لوجود تدخلات من قبل جهات سياسية متنفذة دفع بهم ذوو الجناة لتخفيف العقوبة..مناشدين القضاء بانصافهم وانزال اقسى العقوبات بحق المجرمين

وتشهد العاصمة بغداد واطرافها بين الفينة والاخرى حوادث قتل واغتيال تطال مدنيين لاسباب مختلفة في ظل مطالبات بتفعيل الجهد الاستخباري للحد من تلك الجرائم التي باتت تتفاقم يوما بعد اخر