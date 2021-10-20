الصحة تغلق تسعة محال مخالفة للشروط الصحية وتفرض غرامات مالية

بغداد - ياسين صفوان - أغلقت شعبة الرقابة الصحية التابعة إلى قسم الصحة العامة في دائرة صحة الديوانية، تسعة محال مخالفة للشروط الصحية في مؤكز محافظة الديوانية.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية، علي هاتف حميد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "توجيهات محافظ الديوانية شددت على تنفيذ الفرق الرقابية الصحية حملات لإغلاق المحال والمعامل المخالفة للشروط الصحية"، مبينا أن "تسعة محال تجارية رصدت مخالفاتها وفرضت عليها غرامات مالية بلغت 595000 دينارا عراقيا".

وأضاف حميد، أن "عدد المحال والمعامل التي تمت زيارتها بلغت 1895 خلال الشهر الماضي، شملت محالا عامة ومعامل الصناعات الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية، ضمن الإجراءات اللازمة للسيطرة على الامراض الانتقالية، فضلاً عن تزويد 156 عاملاً بالبطاقات الصحية"، مشيرا الى "منح عدداً من الاجازات الصحية للمحال المستوفية للشروط، وفحص عمال المحال العامة وعمال مشاريع الماء للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية".

يذكر أن فرق الرقابة الصحية اتلفت اكثر من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية الصلبة و1853 لتراً من المواد الغذائية السائلة خلال حملاتهم على المعامل والمقاهي والمحال التجارية.