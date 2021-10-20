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بصورة سيلفي.. فنانة مصرية تخطف أنظار العالم على 'انستغرام'

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بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة المصرية، هنا الزاهد صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».
وظهرت هنا الزاهد بصورة سيلفي بإطلالة جذابة مما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.


وأحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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