انت الان تتابع خبر فاكهة شديدة الأهمية تقلل الكوليسترول وتحمي القلب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت الكاتبة جيسيكا نيبز، في تقريرها الذي نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس" (Daily Express) البريطانية، إن بعض الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومفيدية بشكل كبير، وحسب دراسة فإن نوعا من الفاكهة مفيد في خفض الكوليسترول وبالتالي حماية القلب.هذه الفاكهة هي الفراولة.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "نيوترينتس" (Nutrients)، فإن إضافة الفراولة إلى الوجبات الغذائية يحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين الذين يعانون من السمنة أو لديهم ارتفاع في البروتين الدهني منخفض الكثافة المعروف باسم الكوليسترول الضار (LDL Cholesterol).

وذكرت الكاتبة أن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة -وهو عامل خطر رئيسي في مشاكل القلب- هو مادة شمعية يمكن أن تتسبب في انسداد شرايينك وحرمان قلبك من الأكسجين.



حصتان ونصف الحصة

في التجربة، تلقى 33 بالغًا كمية يومية من مسحوق الفراولة تعادل حصة واحدة أو حصتين ونصف الحصة من الفراولة. وتعادل حصة الفراولة الواحدة 7 حبات منها.

وفي نهاية التجربة، وُجد أن ما يعادل حصتين ونصف الحصة يوميًا من الفراولة تقلل بشكل كبير من مخاطر أمراض القلب لدى هذه مجموعة الأشخاص "المعرضين للخطر" عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة، بشكل رئيسي من خلال تحسين مقاومة الأنسولين وقوام الجسيمات الدهنية.

تعليقًا على النتائج، قالت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في الصحة العامة ومستشارة شركة "بريتيش سامر فروتس" (British Summer Fruits)، "هذه نتائج مثيرة للاهتمام حقًا. يعاني حاليًا حوالي 7.6 ملايين شخص في المملكة المتحدة من أمراض القلب والدورة الدموية. ونحن نعلم أن الحياة الصحية، التي تشمل الطعام الصحي، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومنع زيادة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري".

وأضافت الكاتبة أن الدراسات تشير إلى أن الفراولة قد تمنع بعض أنواع السرطان. ويُعتقد أن التأثير الوقائي يرجع إلى مزيج من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينولات (polyphenols)، التي يبدو أنها توقف نمو الخلايا السرطانية، حسب الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

كما أن الفراولة غنية بالفيتامينات والألياف، وهي غذاء خال من الصوديوم والدهون والكوليسترول ومنخفض السعرات الحرارية.

