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انت الان تتابع خبر بالصور.. زحامات خانقة وسيارات مكدسة في شوارع بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاربعاء، زحامات مرورية خانقة.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "شارع مطار بغداد الدولي شهد زخما مروريا لغاية جسر حي العامل".
واشار الى ان "الزخم المروري شمل الطريق من مستشفى اليرموك لغاية للنسور".
كما لفت الى، ان "سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شهد زحاما خانقا"، مشيرا الى ان " شارع المطار باتجاه المنطقة الخضراء والجادرية زخم وشبه متوقف".
وأضاف، ان "طريق منطقة القادسية شهد زخما مروريا كثيفا ايضا".
واشار الى ان "الزخم المروري شمل الطريق من مستشفى اليرموك لغاية للنسور".
كما لفت الى، ان "سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شهد زحاما خانقا"، مشيرا الى ان " شارع المطار باتجاه المنطقة الخضراء والجادرية زخم وشبه متوقف".