بالصور.. زحامات خانقة وسيارات مكدسة في شوارع بغداد

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "شارع مطار بغداد الدولي شهد زخما مروريا لغاية جسر حي العامل".

وأضاف، ان "طريق منطقة القادسية شهد زخما مروريا كثيفا ايضا".

واشار الى ان "الزخم المروري شمل الطريق من مستشفى اليرموك لغاية للنسور".



كما لفت الى، ان "سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شهد زحاما خانقا"، مشيرا الى ان " شارع المطار باتجاه المنطقة الخضراء والجادرية زخم وشبه متوقف".