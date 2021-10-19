انت الان تتابع خبر محتجون ينصبون سرادق الاعتصام أمام الخضراء وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات نصبوا سرادق الاعتصام، وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، نصبوا الخيم استعدادا للاعتصام، أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".
وشهدت مناطق متفرقة من البلاد، منذ أول أمس، قيام جمهور الكتل الخاسرة بتظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الاول2021.