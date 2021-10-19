رئيس الجمهورية والحكيم يبحثان نتائج الانتخابات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى اليوم بعمار الحكيم لبحث تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة".وأشار البيان إلى "أهمية تنسيق الأدوار بين جميع القوى السياسية لمنع الانسداد السياسي في العراق".

وقال الحكيم وفقاً للبيان إن "الانتخابات كانت كحل لواقع سياسي متأزم والجميع يتحمل مسؤولية التنازل لصالح العراق"، داعياً الى "النظر بكل الطعون وفق السياقات القانونية".

وأكد "أهمية النظر بجدية في الطعون والشكاوى المقدمة، الأمر الذي يطمئن بشفافية العملية الانتخابية".

