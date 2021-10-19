بينهم مطلوبون للقضاء.. القبض على تسعة متهمين في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء جنوب المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير شرعت بحملة تفتيش واسعة للحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".



واشارت المديرية الى، إن "الحملة أسفرت عن القبض على (9) متهمين إثنين منهم بجريمة القتل العمد و(7) متهمين بقضايا الشروع، فيما اشارت الى إيداعهم التوقيف وأحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".