الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وقالت الهيئة قي بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس لليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغيّر في درجات الحرارة بجميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاُ في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير فيها بالمنطقة الجنوبية".

ولفت إلى أن " طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة بجميع مناطق البلاد".