انت الان تتابع خبر ابرز العمليات الاجرامية التي نفذها الارهابي غزوان الزوبعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة بواسطة انتحاري حيث كان متواجدا مع الانتحاري في المضافة نفسها قبل توجهه الى بغداد ونقله مع عجلته الى منطقة العظيم وبعدها توجه بها الانتحاري الى العاصمة ونفذ عمليته

- أشرف على تفجير مزدوج في مول النخيل ببغداد بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتلاه تفجير عجلة مفخخة نوع هونداي باص تحتوي على انتحاري اخر

- تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيأة التقاعد العامة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري

- تفجير عجلة استهدفت زوار الامام الكاظم (ع) اثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو 2016/5/2 كان يستقل العجلة انتحاري