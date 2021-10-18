انت الان تتابع خبر نصر الله: أحداث الطيونة خطيرة ومفصلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي خطاب متلفز، أضاف نصر الله أن "هناك حزب بلبنان يمارس التحريض لتحقيق أهداف ذات صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على جهات خارجية".

وتابع أن "ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أن هناك ميليشيا مقاتلة في الطيونة".