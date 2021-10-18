انت الان تتابع خبر إيران: ندعم الاستقرار في العراق والتدخلات الخارجية لا تجلب الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، إن طهران تدعم الأمن و الاستقرار في العراق و حريصة على استقلال و وحدة أراضي هذا البلد.

