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إيران: ندعم الاستقرار في العراق والتدخلات الخارجية لا تجلب الأمن

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بغداد - ياسين صفوان - قال وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، إن طهران تدعم الأمن و الاستقرار في العراق و حريصة على استقلال و وحدة أراضي هذا البلد.
وأضاف رحيمي في تصريح خلال لقاء مع نظيره العراقي عبد الستار محمد، اليوم الاثنين في طهران: "تعتقد إيران أن التدخلات الخارجية لا تجلب الأمن بل تخل به، وطهران تعتقد أن على دول المنطقة السعي لتوفير الأمن الإقليمي".

وتابع وزير العدل الإيراني: "نطالب بمتابعة ملف اغتيال اللواء سليماني في العراق بصورة جادة، الأمريكيون ارتكبوا هذه الجريمة خلافا لجميع القوانين والأعراف الدولية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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