انت الان تتابع خبر إيران: ندعم الاستقرار في العراق والتدخلات الخارجية لا تجلب الأمن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، إن طهران تدعم الأمن و الاستقرار في العراق و حريصة على استقلال و وحدة أراضي هذا البلد.
وأضاف رحيمي في تصريح خلال لقاء مع نظيره العراقي عبد الستار محمد، اليوم الاثنين في طهران: "تعتقد إيران أن التدخلات الخارجية لا تجلب الأمن بل تخل به، وطهران تعتقد أن على دول المنطقة السعي لتوفير الأمن الإقليمي".
وتابع وزير العدل الإيراني: "نطالب بمتابعة ملف اغتيال اللواء سليماني في العراق بصورة جادة، الأمريكيون ارتكبوا هذه الجريمة خلافا لجميع القوانين والأعراف الدولية".
وتابع وزير العدل الإيراني: "نطالب بمتابعة ملف اغتيال اللواء سليماني في العراق بصورة جادة، الأمريكيون ارتكبوا هذه الجريمة خلافا لجميع القوانين والأعراف الدولية".