بالفيديو.. قاعة البرلمان تستعد لاحتضان أول جلسة برلمانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب استعدادها لاستقبال المرشحين الفائزين للدورة الخامسة، فيما اكدت ان جلسة البرلمان الاولى ستكون مباشرة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

وقال امين عام مجلس النواب سيروان عبد الله في حديث لـ السومرية، "الامانة العامة لمجلس النواب مستعدة لعقد اول جلسة للبرلمان في اي وقت".

واضاف، "لدينا خيرة المدراء والموظفين الاكفاء ذوو الخبرة في مجال الامور الفنية واللوجستية".

بدوره، قال الصحفي احمد مؤيد في حديث لـ السومرية، إن "الوعود الانتخابية كثيرة وننتظر تطبيقها"، مشيرا الى ان "من ضمن اولويات نواب الدورة الخامسة هو التصويت على القوانين المعطلة".