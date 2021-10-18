الاستخبارات العسكرية تطيح بـ10 سوريين حاولوا اجتياز الاراضي العراقية عبر كردستان (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على 10 سوريين حاولوا إجتياز الساتر الحدودي من خلال الثغرة الأمنية مع اقليم كردستان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بالساعة 0400 يوم 10/18، تم مشاهدة اشخاص بواسطة الكاميرا الحراية وهم يحاولون إجتياز الساتر الحدودي من خلال الثغرة الأمنية مع اقليم كردستان ولدى عبورهم بإتجاه قاطع ،ف3 ل مش71 فق15، تم إعتقالهم جميعاً".



وتابعت المديرية، انه "تبين فيما بعد بأنهم (10) اشخاص يحملون الجنسية السورية حيث تم التنسيق مع قوات قسد وسيتم إعادتهم الى دولة سوريا".