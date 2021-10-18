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نبأ غير سار لعشاق يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-18 | 11:08

نبأ غير سار لعشاق يوفنتوس

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خسر يوفنتوس، جهود أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.
ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن يوفنتوس حصل على نبأ غير سار بشأن الإصابات، بعد تأكد استمرار غياب مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي، قد صرح قبل يومين بأن باولو ديبالا سيعود خلال فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.


وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب ديبالا زادت قليلًا بشكل مفاجئ، ليبتعد عن مباريات حاسمة لفريقه هذا الشهر، أبرزها ضد إنتر ميلان.

وأوضحت أن وضع ماتياس دي ليخت ليس خطيرًا، بعد غيابه عن لقاء الأمس ضد روما بسبب إجهاد عضلي.

وسيخضع دي ليخت لاختبارات طبية، وقد يشارك مع السيدة العجوز أمام زينيت، بعد غد الأربعاء في .

وذكرت أن لاعب الوسط أدريان رابيو لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس المستجد، لكنه سيعود على الأرجح أمام إنتر ميلان، الأسبوع المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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