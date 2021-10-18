أي أبراج هي الأكثر حظا هذا الاسبوع؟

الحدث البارز هذا الاسبوع هو وجود الكواكب في ابراج هوائية. زحل والمشتري في الدلو، الشمس والمريخ وعطارد في الميزان ما يعني تاثيرات جيدة ومناسبة تحمل معها فرص كثيرة على مختلف المستويات وتخفف من الضغوط، وتحمل معها حظوظ وتغييرات مهمة جدا. فترة مهمة ومميزة، فترة مختلفة تماما بحيث تعيش مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو فترة استثنائية مصيرية، فترة من الازدهار والربح والنجاح والافراح، فترة مهمة لتحقيق الاهداف.الخبر الايجابي والمميز بالنسبة الى الابراج النارية هو وجود كوكب الزهرة في برج القوس الذي يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس. كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.

جولة على تنقلات القمر في الحمل الناري الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان. ترافق مواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس تاثيرات ايجابية تفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل.