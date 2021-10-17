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انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة وأدوات للتعاطي في محافظات "البصرة، والأنبار، ونينوى".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 مخدرات".