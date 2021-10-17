مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة وأدوات للتعاطي في محافظات "البصرة، والأنبار، ونينوى".

واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 مخدرات".