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مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة وأدوات للتعاطي في محافظات "البصرة، والأنبار، ونينوى".

واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 مخدرات".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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