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انت الان تتابع خبر بينهم من جنسيات اجنبية.. القبض على عدد من المتهمين في كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم أربعة من جنسيات أجنبية .
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية في المديرية تمكنت من القاء القبض على عشرة متهمين بمواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة من جنسيات أجنبية اثنان منهم لا يحملون جوازات سفر واثنان تجاوزا مدة الإقامة".
واضافة انه "تمت إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
واضافة انه "تمت إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".