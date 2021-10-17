انت الان تتابع خبر بينهم من جنسيات اجنبية.. القبض على عدد من المتهمين في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم أربعة من جنسيات أجنبية .