ضبط حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط (3) حاويات تحتوي على مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في ميناء أم قصر الأوسط.



وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة، علاء الدين القيسي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيأة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



وأشار القيسي إلى، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (دراجات نارية) ممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب"، مؤكداً "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

