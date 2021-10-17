الصدر: هذا الذي منعني عن إكمال دراسة الحوزة

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: إن "أمور البلاد والعباد حجبتني عن إتمام الدروس الدينية في الحوزة العلمية".

وأضاف، "أنا طالب حوزة أعمل وفق فتاوى ومنهج والدي المرجع محمد صادق الصدر".



وشدد الصدر بالقول، "أنا لست معصوماً، وكل من يدعي خلاف ذلك فهو كاذب وأنا أبرأ منه أمام الله ورسولة وأهل بيته وامام الناس أجمعين".