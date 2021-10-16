الخليج 365 تنشر النتائج الأولية للانتخابات بعد عملية التدقيق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، عن نتائج الانتخابات الأولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي في بغداد، "حرصنا على الالتزام بالإعلان عن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من الاقتراع تم اكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع واضافتها الى النتائج الاولية".

وأضاف "المفوضية لم تتأثر باي صراع سياسي وملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية"، مؤكداً أن "هذه النتائج تعد أولية ويمكن الطعن بها".

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