انت الان تتابع خبر الاستخبارات تضبط عجلتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط عجلتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء.
وقالت المديرية في بيان، انه "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بدخول ٢ عجلة محملة باغنام مهربة من منطقة كلار على طريق قرة تبة – جلولاء، على الفور توجهت قوة الى مكان العجلات وتم القاء القبض على العجلتين مع سائقيها".
وأشارت إلى "تسليمهما الى مركز شرطة الطبج في ناحية جلولاء".
وأشارت إلى "تسليمهما الى مركز شرطة الطبج في ناحية جلولاء".