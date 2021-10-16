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الاستخبارات تضبط عجلتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط عجلتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء.
وقالت المديرية في بيان، انه "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بدخول ٢ عجلة محملة باغنام مهربة من منطقة كلار على طريق قرة تبة – جلولاء، على الفور توجهت قوة الى مكان العجلات وتم القاء القبض على العجلتين مع سائقيها".

وأشارت إلى "تسليمهما الى مركز شرطة الطبج في ناحية جلولاء".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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