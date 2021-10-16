الاستخبارات تضبط عجلتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط عجلتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء.

وقالت المديرية في بيان، انه "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بدخول ٢ عجلة محملة باغنام مهربة من منطقة كلار على طريق قرة تبة – جلولاء، على الفور توجهت قوة الى مكان العجلات وتم القاء القبض على العجلتين مع سائقيها".



وأشارت إلى "تسليمهما الى مركز شرطة الطبج في ناحية جلولاء".

