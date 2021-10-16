يمتلك بندقية قنص خاصة.. تطوير 'كلب آلي' قد يغير مستقبل الحروب!

وتقول الشركة، التي تتمثل مهمتها الأساسية في تصنيع أنظمة أسلحة متطورة، إن البندقية ذات الأغراض الخاصة ”SPUR“ يمكن استخدامها مع العديد من المنصات غير المأهولة التي يتم التحكم فيها عن بُعد.وعرضت الشركة البندقية المثبتة على الكلب الروبوت ”Vision-60“ رُباعى الأرجل الذي أنتجته شركة ”Ghost Robotics“.

وتُشير الشركة إلى أن بندقية القنص تتميز بمجموعة متنوعة من المستشعرات والكاميرات التي تُمكنها من العمل في العديد من الظروف المُختلفة، بما فيها العمل في الليل أو الظلام بشكل عام.

كما تحتوي البندقية على خرطوشة ”Creedmoor 6.5″، رغم أنه يمكن أيضا استخدام البندقية مع خرطوشة ”الناتو – 7.62 × 51“ لزيادة استيعاب الذخيرة.



ويمكن لـ“SPUR“ اصطياد الأهداف حتى مدى 1200 متر، كما أنه يتمتع بطلاء سيراميك من نوع ”Cerakote GEN II NIR“ الذي يُساعد على تمويه البندقية من أنظمة الرؤية الليلية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بزوم بصري حتى 30x.

وباستطاعة المشغل عن بُعد تحميل البندقية من مسافة آمنة، بالإضافة إلى الميزات التي تسمح له أيضا بإزالة الأعطال وتفريغ السلاح، حيث تُمكن هذه الأسلحة البشر من البقاء على مسافة آمنة بعيدا عن القتال، بدلا من إرسالهم إلى بيئة خطرة.