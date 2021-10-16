فرصة لتساقط الأمطار.. تعرف على حالة الطقس في العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشفت التنبؤات الجوية، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد، مع فرص هطول أمطار في المناطق الشمالية.

هيئة الانواء الجوية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "درجات الحرارة ليوم غد الأحد ستنخفض عدة درجات في عموم البلاد، أما الطقس فسيكون صحواً إلى غائم جزئي في المناطق الوسطى، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى، أما الطقس في المناطق الشمالية فسيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى، أما الطقس في المناطق الشمالية فسيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية يتحسن تدريجياً نهاراً، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في القسم الجنوبي".