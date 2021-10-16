تعرف على أبرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى

تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة: الدوري الإنجليزي واتفورد / ليفربول – الساعة 14:30. ليستر سيتي / مانشستر يونايتد – الساعة 17:00. مانشستر سيتي / بيرنلي – الساعة 17:00.



برينتفورد / برينتفورد / تشيلسي – الساعة 19:30. الدوري الإيطالي لاتسيو / إنتر ميلان - الساعة 19:00. ميلان / هيلاس فيرونا - الساعة 21:45. الدوري الألماني فرايبورغ / لايبزيغ – الساعة 16:30. بوروسيا دورتموند / ماينز - الساعة 16:30.

