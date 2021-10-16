اخبار العالم / اخبار العراق

تعرف على أبرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تعرف على أبرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-16 | 07:58

تعرف على أبرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى

459 مشاهدة

تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة:

واتفورد / – الساعة 14:30.

ليستر سيتي / مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.

مانشستر سيتي / بيرنلي – الساعة 17:00.


برينتفورد / – الساعة 19:30.

لاتسيو / إنتر ميلان - الساعة 19:00.

ميلان / هيلاس فيرونا - الساعة 21:45.

الدوري الألماني

فرايبورغ / لايبزيغ – الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند / ماينز - الساعة 16:30.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا