انت الان تتابع خبر تعرف على أبرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-16 | 07:58
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تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة:
مانشستر سيتي / بيرنلي – الساعة 17:00.
برينتفورد / تشيلسي – الساعة 19:30.
بوروسيا دورتموند / ماينز - الساعة 16:30.
واتفورد / ليفربول – الساعة 14:30.
ليستر سيتي / مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.
مانشستر سيتي / بيرنلي – الساعة 17:00.
برينتفورد / تشيلسي – الساعة 19:30.
لاتسيو / إنتر ميلان - الساعة 19:00.
ميلان / هيلاس فيرونا - الساعة 21:45.
الدوري الألماني
فرايبورغ / لايبزيغ – الساعة 16:30.
بوروسيا دورتموند / ماينز - الساعة 16:30.
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