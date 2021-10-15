المجتمعية تتدخل لإيقاف 4 حالات ابتزاز وتعيد 4 ملايين لاحداهن

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إيقاف ٤ حالات ابتزاز الكتروني، فيما أعادت مبلغ ٤ ملايين دينار لإحدى الضحايا.

وقالت المجتمعية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها تمكنت من إيقاف ٣ حالات ابتزاز الكتروني لفتيات في محافظة الأنبار، وحالة أخرى لفتاة في العاصمة بغداد وتعيد لذويها مبلغ ٤ ملايين دينار استولى عليها المبتز بعد أن أغرى الفتاة ذات ال ١٧ عاما بالزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونصب عليها".



وأشار البيان إلى "تمكن مفارز المجتمعية من الوصول إلى المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو تسليمهم مبالغ مالية، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".

