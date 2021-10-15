انت الان تتابع خبر تبعات الاقتراع وأزمة المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تنفي ان يكون رئيس الوزراء المقبل من التيار حصراً،، وتلوح بامكانية منح المنصب لامرأة.
= دعوات لإعادة العد والفرز اليدوي بجميع المحطات،، ورئيسا الجمهورية والقضاء يدعوان للتهدئة وتجنب التصعيد.
= المفوضية تتسلم اكثر من ثلاثمئة وخمسين طعنا بنتائج الاقتراع،، ودولة القانون يبدأ حراكا لتكوين الكتلة الأكبر.
= تركيا تصادق على اتفاقية المياه مع بغداد،، والاخيرة تأمل تجاوب إيران لتجاوز الأزمة المائية.
= المفوضية تتسلم اكثر من ثلاثمئة وخمسين طعنا بنتائج الاقتراع،، ودولة القانون يبدأ حراكا لتكوين الكتلة الأكبر.
= تركيا تصادق على اتفاقية المياه مع بغداد،، والاخيرة تأمل تجاوب إيران لتجاوز الأزمة المائية.