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تبعات الاقتراع وأزمة المياه في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تنفي ان يكون رئيس الوزراء المقبل من التيار حصراً،، وتلوح بامكانية منح المنصب لامرأة.
= دعوات لإعادة العد والفرز اليدوي بجميع المحطات،، ورئيسا الجمهورية والقضاء يدعوان للتهدئة وتجنب التصعيد.

= المفوضية تتسلم اكثر من ثلاثمئة وخمسين طعنا بنتائج الاقتراع،، ودولة القانون يبدأ حراكا لتكوين الكتلة الأكبر.


= تركيا تصادق على اتفاقية المياه مع بغداد،، والاخيرة تأمل تجاوب إيران لتجاوز الأزمة المائية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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