تبعات الاقتراع وأزمة المياه في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تنفي ان يكون رئيس الوزراء المقبل من التيار حصراً،، وتلوح بامكانية منح المنصب لامرأة.