بريطانيا.. تعرض نائب من حزب المحافظين للطعن في كنيسة

وقالت شبكة "سكاي نيوز"أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة".

وضافت إن "الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث".

