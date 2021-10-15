انت الان تتابع خبر بريطانيا.. تعرض نائب من حزب المحافظين للطعن في كنيسة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعرض النائب من حزب المحافظين البريطاني ديفيد أميس، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية .
وقالت شبكة "سكاي نيوز"أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة".
وضافت إن "الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث".
وضافت إن "الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث".