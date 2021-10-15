انت الان تتابع خبر القوة الجوية يرفض اللعب أمام نوروز (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-15 | 14:43
المصدر:
2,040 مشاهدة
قرر نادي القوة الجوية رفض لعب مباراته مع نوروز، في حين انسحب الطاقم التحكيمي من إدارة المباراة، بسبب تواجد جماهير نادي نوروز في المدرجات.
وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 15:00 لكن حتى الآن لم تبدأ المباراة.
وأظهر مقطع فيديو تواجدا لافتا للجماهير في المدرجات، حيث كان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن نيته السماح بعودة الجماهير لمباريات الدوري العراقي الممتاز بدءا من الموسم الجديد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا