القوة الجوية يرفض اللعب أمام نوروز (فيديو)

قرر نادي القوة الجوية رفض لعب مباراته مع نوروز، في حين انسحب الطاقم التحكيمي من إدارة المباراة، بسبب تواجد جماهير نادي نوروز في المدرجات.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 15:00 لكن حتى الآن لم تبدأ المباراة.

وأظهر مقطع فيديو تواجدا لافتا للجماهير في المدرجات، حيث كان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن نيته السماح بعودة الجماهير لمباريات الدوري العراقي الممتاز بدءا من الموسم الجديد.