انت الان تتابع خبر فينجر يكشف اسباب اقتراح اقامة كأس العالم كل عامين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-15 | 14:23
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كشف مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسين فينجر، عن سبب تقديم اقتراح من الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.
وقال فينجر :" لايتعلق الأمر بالمال ابدا باقتراح كأس العالم كل عامين بينما السبب هو وجود المزيد المسابقات الكبرى".
وأضاف ان "الجمهور يحب رؤية تلك البطولة الكبيرة ومشاهدتها كل فترة قصيرة من الزمن وليس كل اربعة اعوام وهناك لاعبين لا يشاركون سوي في نسخة واحدة فقط منها".
وبناء على مقترح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، شهد "الفيفا" تأييد الأغلبية لدراسة جدوى قدمها فينجر مؤخرا، وتشمل إقامة كاس العالم كل عامين اعتبارا من نسخة 2026 بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام، وإقامة البطولات القارية في الأعوام الفردية، وأن يشهد كل عام فترة توقف دولي واحدة أو فترتين بدلا من خمس كي لا يخوض اللاعبون عددا أكبر من المباريات.
وأضاف ان "الجمهور يحب رؤية تلك البطولة الكبيرة ومشاهدتها كل فترة قصيرة من الزمن وليس كل اربعة اعوام وهناك لاعبين لا يشاركون سوي في نسخة واحدة فقط منها".
وبناء على مقترح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، شهد "الفيفا" تأييد الأغلبية لدراسة جدوى قدمها فينجر مؤخرا، وتشمل إقامة كاس العالم كل عامين اعتبارا من نسخة 2026 بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام، وإقامة البطولات القارية في الأعوام الفردية، وأن يشهد كل عام فترة توقف دولي واحدة أو فترتين بدلا من خمس كي لا يخوض اللاعبون عددا أكبر من المباريات.
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