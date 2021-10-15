انت الان تتابع خبر العراق ولبنان يبحثان ملف المساعدات النفطية والتنسيق في مختلف الأصعدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - التقى سفير العراق في بيروت حيدر شياع البراك، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وبحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "سفير العراق في بيروت حيدر شياع البراك، التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مبنى السراي الحكومي، وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ملف المساعدات النفطية العراقية للبنان والتنسيق العالي بين البلدين في مختلف الأصعدة".
واضافت ان "السفير البراك قدم تهانيه إلى ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما عبر ميقاتي عن تهاني لبنان بنجاح الانتخابات العراقية وإنجازها في موعدها المحدد دون حدوث اية خروقات.
واشارة الوزارة الى ان "الوزير المفوض أمين عبد الاله النصراوي حضر اللقاء".
واضافت ان "السفير البراك قدم تهانيه إلى ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما عبر ميقاتي عن تهاني لبنان بنجاح الانتخابات العراقية وإنجازها في موعدها المحدد دون حدوث اية خروقات.
واشارة الوزارة الى ان "الوزير المفوض أمين عبد الاله النصراوي حضر اللقاء".