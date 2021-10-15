العراق ولبنان يبحثان ملف المساعدات النفطية والتنسيق في مختلف الأصعدة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "سفير العراق في بيروت حيدر شياع البراك، التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مبنى السراي الحكومي، وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ملف المساعدات النفطية العراقية للبنان والتنسيق العالي بين البلدين في مختلف الأصعدة".واضافت ان "السفير البراك قدم تهانيه إلى ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما عبر ميقاتي عن تهاني لبنان بنجاح الانتخابات العراقية وإنجازها في موعدها المحدد دون حدوث اية خروقات.

واشارة الوزارة الى ان "الوزير المفوض أمين عبد الاله النصراوي حضر اللقاء".

