التيار الصدري للسومرية: ننفي ان يكون رئيس الوزراء المقبل من تيارنا حصراً

بغداد - ياسين صفوان - نفى رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، اليوم الجمعة، الاخبار المتداولة التي تفيد بان يكون قد تطرق لشكل الحكومة المقبلة عبر وسائل الاعلام



وقال الربيعي في اتصال هاتفي مع السومرية، "لا صحة للاخبار التي انتشرت باسمي عبر وسائل الاعلام فيما يخص شكل الحكومة المقبلة و سنقاضي المواقع الكاذبة .

ودعا الربيعي، "وسائل الاعلام الى توخي الحذر من نشر الاخبار غير الدقيقة"، مؤكدا انه "يحتفظ بحقه القانوني بالرد".

وفي وقت سابق انتشرت اخبار عبر وسائل الاعلام تفيد ان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي قال ان الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري وان الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية، وستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري.